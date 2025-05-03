Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Общение, активное участие в жизни семьи, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения помогут снизить риск развития деменции и болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«Для профилактики и деменции, и Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, питание, умственная активность, отказ от алкоголя и курения. Особенно важна социальная активность: общение, участие в жизни семьи, хобби, встречи с друзьями — всё это поддерживает мозг в тонусе», — сказал Мартынов.
Невролог подчеркнул, что согласно некоторым исследованиям, у людей с широким кругом общения риск развития деменции на 40% ниже, чем у остальных.