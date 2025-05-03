Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона

«Для профилактики и деменции, и Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, питание, умственная активность, отказ от алкоголя и курения. Особенно важна социальная активность: общение, участие в жизни семьи, хобби, встречи с друзьями — всё это поддерживает мозг в тонусе», — сказал Мартынов.