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Два черноморских курорта подверглись ночной атаке со стороны ВСУ

В районе Анапы и Витязево прогремели многочисленные взрывы, сообщает SHOT. Предположительно, причиной стала работа систем противовоздушной обороны, которые уничтожают дроны ВСУ.

Атака началась около 02:50. Очевидцы утверждают, что слышали не менее десяти взрывов и видели яркие вспышки в небе. В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует. Официальные комментарии от властей пока не поступали.

В ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. В ряде районов из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания. В акватории Новороссийска также отражается атака украинских безэкипажных катеров.