Два черноморских курорта подверглись ночной атаке со стороны ВСУ

Атака началась около 02:50. Очевидцы утверждают, что слышали не менее десяти взрывов и видели яркие вспышки в небе. В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует. Официальные комментарии от властей пока не поступали.
В ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. В ряде районов из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания. В акватории Новороссийска также отражается атака украинских безэкипажных катеров.