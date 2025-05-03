WP: Трамп планирует провести сокращение кадров в ЦРУ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует провести «существенное сокращение кадров» в Центральном разведывательном управлении США, а также в других американских спецслужбах, пишет The Washington Post.
Издание ссылается на информацию, полученную от неназванных источников. Они утверждают, что персонал ЦРУ намерены сократить примерно на 1,2 тысячи человек. В настоящее время в ведомстве работают около 22 тысяч сотрудников.
По данным издания, администрация США уже проинформировала Конгресс о своих планах по поводу уменьшения численности сотрудников «разведорганов».
В публикации сказано, что данный процесс «будет идти в течение нескольких лет, и никаких немедленных увольнений не намечается».
Ранее сообщалось, что сотрудники разведывательных ведомств в Соединённых Штатах выразили серьёзные опасения из-за массовых сокращений, инициированных администрацией Трампа.