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WP: Трамп планирует провести сокращение кадров в ЦРУ

Персонал ЦРУ могут уменьшить примерно на 1,2 тысячи человек.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует провести «существенное сокращение кадров» в Центральном разведывательном управлении США, а также в других американских спецслужбах, пишет The Washington Post.

Издание ссылается на информацию, полученную от неназванных источников. Они утверждают, что персонал ЦРУ намерены сократить примерно на 1,2 тысячи человек. В настоящее время в ведомстве работают около 22 тысяч сотрудников.

По данным издания, администрация США уже проинформировала Конгресс о своих планах по поводу уменьшения численности сотрудников «разведорганов».

В публикации сказано, что данный процесс «будет идти в течение нескольких лет, и никаких немедленных увольнений не намечается».

Ранее сообщалось, что сотрудники разведывательных ведомств в Соединённых Штатах выразили серьёзные опасения из-за массовых сокращений, инициированных администрацией Трампа.