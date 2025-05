Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина C

Врач подчеркнула, что в нашей полосе произрастает множество продуктов, богатых витамином C, способных полностью удовлетворить потребности. Так, содержание витамина C в клубнике может достигать от 50 до 100 миллиграмм на 100 грамм продукта. «Витамин C можно получить даже из продуктов животного происхождения, таких как печень, кумыс и кобылье молоко», — рассказала Милушкина.