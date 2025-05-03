Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина C

Витамин C из продуктов питания усваивается лучше, чем из аптечных препаратов, уточнила она. Это связано с тем, что в натуральных продуктах витамин C сопровождается биофлавоноидами, то есть микровеществами, усиливающими его физиологическую роль в организме.