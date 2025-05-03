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РИА Новости: Китай стал одним из трех главных поставщиков мяса в Россию

Белоруссия, Бразилия и Китай стали основными поставщиками мяса в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса в Российскую Федерацию. Для этого КНР пришлось нарастить поставки этой продукции на российский рынок почти вчетверо. Статистику приводит РИА Новости.

Сообщается, что больше всего мяса в Россию поставила Белоруссия (56,5 процента). На втором месте Бразилия (18,1 процента). Доля Китая составляет 5,6 процента.

Также крупными поставщиками мяса в Россию стали Парагвай, Швейцария и Аргентина. Кроме того, на российский рынок поступает мясная продукция из Казахстана, Уругвая, Колумбии и Индии.

В то же время в 2024 году Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года Белоруссия и Россия запретили ввозить мясо из Германии из-за вспышки ящура.

Тем временем рейтинг товаров, поставляемых Белоруссией на российский рынок за прошлый год, возглавили молочная и мясная продукция, грузовые и легковые авто. Также в топ вошли телевизоры, мониторы и проекторы.