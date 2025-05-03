РИА Новости: Китай стал одним из трех главных поставщиков мяса в Россию

Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса в Российскую Федерацию. Для этого КНР пришлось нарастить поставки этой продукции на российский рынок почти вчетверо. Статистику приводит РИА Новости.
Сообщается, что больше всего мяса в Россию поставила Белоруссия (56,5 процента). На втором месте Бразилия (18,1 процента). Доля Китая составляет 5,6 процента.
Также крупными поставщиками мяса в Россию стали Парагвай, Швейцария и Аргентина. Кроме того, на российский рынок поступает мясная продукция из Казахстана, Уругвая, Колумбии и Индии.
В то же время в 2024 году Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире.
Ранее сообщалось, что в начале 2025 года Белоруссия и Россия запретили ввозить мясо из Германии из-за вспышки ящура.
Тем временем рейтинг товаров, поставляемых Белоруссией на российский рынок за прошлый год, возглавили молочная и мясная продукция, грузовые и легковые авто. Также в топ вошли телевизоры, мониторы и проекторы.