Daily Mail: ЦРУ в секретных файлах сообщили о двух базах инопланетян на Земле

В 1970—1980-х годах ведомство проводило эксперименты с людьми, которые заявляли, что могут видеть удаленные объекты. В документе описываются предполагаемые базы инопланетян, которые находятся на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане.