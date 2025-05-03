Daily Mail: ЦРУ в секретных файлах сообщили о двух базах инопланетян на Земле

В секретных файлах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сообщается, что раскрыто местонахождение трех баз инопланетян, две из которых находятся на Земле. Об этом написало британское издание Daily Mail.
В 1970—1980-х годах ведомство проводило эксперименты с людьми, которые заявляли, что могут видеть удаленные объекты. В документе описываются предполагаемые базы инопланетян, которые находятся на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане.
Кроме того, очевидцы описали три типа предполагаемых внеземных существ: с большой круглой головой и нечеловеческим обликом, бледные с острыми носами и создания, которые внешне не отличаются от человека, сказано в статье.
2 мая сообщалось, что американские военные зафиксировали в Атлантическом океане неопознанные объекты длиной около 10−12 метров, которые двигаются со скоростью более 500 километров в час.
При этом приборы каждый день отмечали перемещение загадочных тел, характеристики которых не соответствуют ни одному из видов существующей подводной техники. Представители Пентагона выдвинули несколько версий происхождения объектов.