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Al Watan: силы США уходят из двух военных баз в Дейр-эз-Зоре на востоке САР

Речь идёт о колонне из 200 военно-транспортных средств.

Источник: Аргументы и факты

Колонна военной техники Соединённых Штатов покинула две военные американские базы, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, военные США направилась на север Ирака.

Об этом пишет сирийское издание Al Watan. По его данным, речь идёт о колонне из 200 военно-транспортных средств.

«Большая группа американских военнослужащих и боевая техника выведена с американских объектов в районе нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Конико на востоке САР», — говорится в публикации.

Количество венных США в материале не приводится.

Напомним, в апреле начался вывод контингента с американской базы в Эш-Шаддади в провинции Хасеке.

По данным The New York Times, в ближайшее время будут закрыты три из восьми американских оперативных баз на северо-востоке САР. Число венного персонала уменьшится с 2,2 тысячи человек до 1,4 тысячи.