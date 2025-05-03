Al Watan: силы США уходят из двух военных баз в Дейр-эз-Зоре на востоке САР

Колонна военной техники Соединённых Штатов покинула две военные американские базы, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, военные США направилась на север Ирака.
Об этом пишет сирийское издание Al Watan. По его данным, речь идёт о колонне из 200 военно-транспортных средств.
«Большая группа американских военнослужащих и боевая техника выведена с американских объектов в районе нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Конико на востоке САР», — говорится в публикации.
Количество венных США в материале не приводится.
Напомним, в апреле начался вывод контингента с американской базы в Эш-Шаддади в провинции Хасеке.
По данным The New York Times, в ближайшее время будут закрыты три из восьми американских оперативных баз на северо-востоке САР. Число венного персонала уменьшится с 2,2 тысячи человек до 1,4 тысячи.