Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовное дело

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — процитировало Георгиеву агентство «Прайм». Также юрист уточнила, что, в частности, рядовка мацутакэ отнесена к категории особо ценных грибов.