BFMTV: Депардье снимается в новом фильме, несмотря на суд по его делу

Напомним, в марте в Париже начались судебные разбирательства по делу Депардье, которого обвинили в домогательствах к двум работницам киноиндустрии. Женщины утверждают, что во время съёмок фильма «Зелёные ставни» (2022) он якобы вёл себя непристойно. Актёр отвергает эти обвинения.