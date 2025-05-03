BFMTV: Депардье снимается в новом фильме, несмотря на суд по его делу

Французский актёр Жерар Депардье снимается в новом фильме, несмотря на то, что является фигурантом судебного процесса по делу о сексуальных домогательствах, сообщил телеканал BFMTV.
Продюсер проекта Ана Пиньян рассказала, что артисту дали роль в кинематографической поэме, в которой рассказывается о любви и памяти. Над созданием фильма работает Португалия, поэтому съёмки ведутся «в основном» на языке указанной страны.
Пиньян уточнила, что съёмочный процесс проходит «очень хорошо».
Напомним, в марте в Париже начались судебные разбирательства по делу Депардье, которого обвинили в домогательствах к двум работницам киноиндустрии. Женщины утверждают, что во время съёмок фильма «Зелёные ставни» (2022) он якобы вёл себя непристойно. Актёр отвергает эти обвинения.
Также сообщеалось, что прокуратура просит назначить Депардье наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере 20 тысяч евро. Кроме того, гособвинение требует внести актёра в реестр сексуальных преступников и обязать его пройти психологическое лечение. Суд должен вынести решение по делу артиста 13 мая.