Спецназ РФ сжёг бронетранспортёр ВСУ производства ЕС под Красноармейском

«Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск “Юг” выследил и уничтожил под Покровском колёсную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или её польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вёл цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона», — сказал боец.