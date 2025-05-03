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Спецназ РФ сжёг бронетранспортёр ВСУ производства ЕС под Красноармейском

Стоимость подобного бронетранспортёра составляет от 2,5 до четырёх миллионов евро.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали бронетранспортёр Вооружённых сил Украины производства государств ЕС, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал агентству офицер подразделения специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Икс.

Он подчеркнул, что технику противника сжёг расчёт спецназовцев-операторов БПЛА, спецназ применил ударный FPV-дрон.

«Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск “Юг” выследил и уничтожил под Покровском колёсную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или её польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вёл цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона», — сказал боец.

По его словам, стоимость подобного бронетранспортёра составляет от 2,5 до четырёх миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось кадры с первым трофейным польским БТР Oncilla, который был захвачен в Курской области.