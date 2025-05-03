Спецназ РФ сжёг бронетранспортёр ВСУ производства ЕС под Красноармейском

Российские военные ликвидировали бронетранспортёр Вооружённых сил Украины производства государств ЕС, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал агентству офицер подразделения специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Икс.
Он подчеркнул, что технику противника сжёг расчёт спецназовцев-операторов БПЛА, спецназ применил ударный FPV-дрон.
«Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск “Юг” выследил и уничтожил под Покровском колёсную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или её польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вёл цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона», — сказал боец.
По его словам, стоимость подобного бронетранспортёра составляет от 2,5 до четырёх миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось кадры с первым трофейным польским БТР Oncilla, который был захвачен в Курской области.