Как ветеран из Сибири стал Героем Труда

«Это человек из стали. Глядя на него, понимаешь, что именно такие советские люди, как он, заложили мощный экономический фундамент нашей страны и победили фашизм».
Так говорит о ветеране Великой Отечественной войны из Назарово Красноярского края Дмитрии Абрамове руководитель красноярской волонтёрской организации «Единство» Олег Колпаков. Книгу о герое-сибиряке писателя Анатолия Пащенко он с товарищами доставил в школы ЛНР и бойцам СВО.
Косила цинга и малярия.
Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Назарово Дмитрий Абрамов в прошлом году отметил столетие.
В 1924 году в день Великой Октябрьской Социалистической революции, 7 ноября, в алтайском селе Ненинка, расположенном в 180 км от Барнаула, родился мальчик Дима. Ему предстояло стать участником всех исторических событий, которые произошли в России в прошлом и нынешнем веке.
В 1929 году, когда в стране началась коллективизация, в жернова раскулачивания попали и обычные семьи. Абрамовы не стали исключением. Вместе с родителями пятилетнего Митю и его брата Даню отправили в Нарымский край. Выживали, как могли, два года, кормились дикоросами и рыбой, но младший брат всё-таки умер от цинги. Дима выжил. Следом на поселенцев обрушилась эпидемия малярии. Родители, понимая, что смерть ходит по пятам, решили бежать.
Преодолев невероятные трудности, они добрались до родного села и там укрылись на некоторое время. В 1932 году перебрались в Кузнецк. Отец работал укладчиком железнодорожных путей и приучал сына к своему ремеслу. Мите эти навыки в жизни пригодились.
Затем семью направили в Абагур, где строились крупный лесозавод и лесогавань. Там мальчик в летние каникулы помогал взрослым.
В 1940 году семья завербовалась и переехала на новое место жительства — в Кемерово. Юноша поступил в Кемеровский горный техникум. Первый курс окончил с отличием. В 1941 году началась война. Пришлось оставить учёбу и устроиться на шахту «Северная». Работал такелажником, электрослесарем подземного участка.
В 1942-м стал студентом Днепропетровского химико-технологического института, эвакуированного в Кемерово с Украины. Через год восемнадцатилетний юноша был призван на фронт. Окончив школу младших командиров, сержант Абрамов служил связистом в артиллерийском полку, в 1944 году бил бандеровцев на Западной Украине, прошёл всю Венгрию, Чехословакию.
Двадцать пять раз восстанавливал связь.
В марте 1945 года участвовал в ожесточённых боях у озера Балатон. Тогда вермахт пытался прорвать оборону Красной армии.
В одном из боёв под огнём противника он 25 раз восстанавливал перебитую линию связи. Об этом говорится в выписке из приказа от 30 апреля 1945 года по 163-й дивизии 3-го Украинского фронта о награждении старшего радиотелеграфиста, сержанта Дмитрия Абрамова орденом Красной Звезды.
«В бою 9 апреля 1945 года за высоту 321, когда телефонная связь часто рвалась, тов. Абрамов держал связь по рации, благодаря чему была отбита контратака и огнём дивизиона уничтожено 2 пулемёта и 20 солдат противника. В боях за деревню Фухстрабен 11 апреля 1945 года, когда телефонная связь была ещё не налажена, помогал командиру дивизиона управлять огнём, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. Дивизионом было рассеяно до роты пехоты и обоз, уничтожено 15 солдат и 4 повозки противника. В боях за деревню Рор 12 апреля 1945 года радиостанция тов. Абрамова вышла из строя. Тогда он стал помогать телефонистам исправлять телефонную связь и прокладывать новую линию, причём им было исправлено до 25 порывов телефонной линии».
Вот как вспоминает сам ветеран о тех боях:
«Трудно, конечно, было, потому что молодой совсем, честно скажу: поначалу боялся свиста пуль; как она засвистит над головой, так и пригибаешься. Мужики говорили, что привыкну, все привыкают. И правда, привык. Обеспечивал связь управления полка и батареи с разведчиками. Выйдет радиостанция из строя — я ползу и бегу под огнём, тяну бобину».
День Победы Дмитрий Абрамов встретил в Альпах в Австрии. Кроме ордена Красной Звезды, молодой сержант в мае 1945 года был представлен к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
После окончания войны вернулся в Кемерово. Здесь и началась его шахтёрская карьера. Работал в тресте «Кемеровоуголь», затем заместителем начальника управления «Черемховоуглесбыт» в Иркутской области. Параллельно учился в горном техникуме, совмещая работу и учёбу, потом поступил в Иркутский горно-металлургический институт. В Назарово переехал в июне 1956 года. Прошёл путь от горного мастера до директора Назаровского угольного разреза, руководил которым четырнадцать лет.
«При Дмитрии Даниловиче прошло техническое перевооружение предприятия. Разрез получил 36 экскаваторов, в том числе уникальный ЭШ-100/100, ЭКГ-8. На его работу приезжали посмотреть со всех концов страны. Начинал разрез с 7,5 млн тонн угля, при Абрамове эта цифра выросла до 15 млн тонн, что являлось абсолютным максимумом за всю историю предприятия», — рассказывает директор городского музейно-выставочного центра Татьяна Калинина.
В 1978 году на разрез «Назаровский» приехал председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, который после своего визита подписал постановление о строительстве Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса.
«Возвращайтесь живыми».
По словам Татьяны Калининой, главной ценностью и главным богатством для Дмитрия Абрамова всегда оставались люди, забота о них и, конечно, производство. Многие из тех, для кого Дмитрий Данилович был наставником, стали руководителями предприятий отрасли.
«Он выступил инициатором создания экспозиции, посвящённой истории разреза “Назаровский”, начиная с 1948 года и заканчивая началом 2000-х годов. Для него было очень важно, чтобы осталась память о его предприятии», — рассказывает директор музея.
В декабре 2022 года ветеран написал письмо воинам-землякам, которые находились на передовой.
«…Вы снова закрываете путь нацизму на нашей планете. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, в своё время, не задумываясь, поступили так же, как и вы сегодня. Вы — настоящие преемники героев Великой Отечественной войны. Желаю вам всем и нам только Победы! Возвращайтесь живыми домой… “.
Обращение ветерана передали бойцам на передовую волонтёры общественной организации «Станица Назаровская».
«Это связь поколений ветеранов, которые уничтожали фашизм в годы Великой Отечественной войны, с их внуками и правнуками, которые сегодня воюют на полях сражений с такими же нацистами, освобождая Донбасс. Кроме того, Дмитрий Данилович помогает приобретать для бойцов тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи», — рассказал атаман Борис Арефьев.
Вместить весь жизненный путь Дмитрия Абрамова в одну статью невозможно. Его трудовой стаж — более 60 лет. Рядом с боевыми наградами на парадном костюме ветерана красуется орден Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, он заслуженный шахтёр России, а также полный кавалер знака «Шахтёрская слава» трёх степеней. В 2001 году ему присвоили звание «Почётный гражданин города Назарово».
В августе 2023 года ко Дню шахтёра в назаровском музее состоялась презентация книги о ветеране и выдающемся горняке «Дмитрий Абрамов: жизнь и судьба» (автор Анатолий Пащенко). Сейчас эту книгу с автографом её героя читают не только жители его родного города, учащиеся школ, но и мальчишки и девчонки Свердловского района ЛНР.
«Книги передали в школу № 2, когда проводили урок “Уголок России — наш Красноярский край”, отправили с гуманитарным грузом и в подразделения нашим воинам-землякам. Благодаря таким людям, как Дмитрий Абрамов, был заложен мощный экономический фундамент нашей страны, и мы победили фашизм. Это люди из стали. Горжусь, что мне удалось с ним лично познакомиться и пообщаться», — говорит руководитель красноярской группы волонтёров «Единство» Олег Колпаков.