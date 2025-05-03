Как ветеран из Сибири стал Героем Труда

«В бою 9 апреля 1945 года за высоту 321, когда телефонная связь часто рвалась, тов. Абрамов держал связь по рации, благодаря чему была отбита контратака и огнём дивизиона уничтожено 2 пулемёта и 20 солдат противника. В боях за деревню Фухстрабен 11 апреля 1945 года, когда телефонная связь была ещё не налажена, помогал командиру дивизиона управлять огнём, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. Дивизионом было рассеяно до роты пехоты и обоз, уничтожено 15 солдат и 4 повозки противника. В боях за деревню Рор 12 апреля 1945 года радиостанция тов. Абрамова вышла из строя. Тогда он стал помогать телефонистам исправлять телефонную связь и прокладывать новую линию, причём им было исправлено до 25 порывов телефонной линии».