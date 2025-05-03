Юрист Георгиева сообщила, что за сбор особо ценных грибов может грозить тюрьма

Тюрьма может грозить россиянам за сбор особо ценных грибов. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева.
За сбор грибов, которые занесены в Красную книгу РФ, грибника можно привлечь к ответственности по статье 260.1 УК России «Незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ», рассказала она.
— Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет с наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей, — уточнила специалист в беседе с агентством «Прайм».
Георгиева порекомендовала ознакомиться с перечнем редких грибов перед походом в лес.
При сборе грибов весной нужно обращать внимание на некоторые факторы. О них сообщил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Скоро в Московском регионе стартует сезон сморчков. Кроме того, высока вероятность скорого появления подберезовиков в лесах.