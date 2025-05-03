В Госдуме рассказали, как россияне будут работать 7 мая

В среду, 7 мая рабочий день для россиян не будет сокращенным. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Восьмое мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — сказал Нилов РИА Новости, напомнив, что 8 мая будет обычным выходным днем, так как на этот день осуществлялся перенос выходного с воскресенья, 23 февраля, который был нерабочим праздничным днем.
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Ранее россиян опросили о том, как они планируют провести майские праздники. 37% респондентов сообщили, что будут отдыхать дома. Однако 27% россиян говорят, что ни плохая погода, ни что другое их не остановит. На праздники они обязательно поедут на дачу.
Тем временем в начале мая на Москву и Подмосковье обрушился холодный фронт с рекордными осадками и снежной грозой. Синоптик Позднякова утверждает, что в Москве побит 123-летний рекорд по осадкам.