В Госдуме рассказали, как россияне будут работать 7 мая

«Восьмое мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — сказал Нилов РИА Новости, напомнив, что 8 мая будет обычным выходным днем, так как на этот день осуществлялся перенос выходного с воскресенья, 23 февраля, который был нерабочим праздничным днем.