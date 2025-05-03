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Китай нарастил экспорт мяса в Россию и замкнул тройку главных поставщиков

Китай существенно расширил экспорт мяса в Россию в 2024 году, войдя в тройку крупнейших поставщиков этой продукции. Согласно исследованию РИА «Новости», которое основывается на информации с платформы ООН Comtrade и других открытых источниках, поставки с территории КНР возросли почти в четыре раза, составив 125,8 миллиона долларов.

Источник: Life.ru

Всего в прошлом году Россия импортировала мясной продукции на сумму около 2,2 миллиарда долларов. Лидером среди поставщиков продолжает оставаться Белоруссия, которая увеличила экспорт на 15% и заняла 56,5% от общего объёма поставок со сделками на 1,3 миллиарда долларов.

Бразилия сохранила за собой второе место, увеличив объём поставок на 30%. Экспорт бразильского мяса в Россию составил 404,3 миллиона долларов, что равняется 18,1% от общего количества. Китай же нарастил экспорт в 3,9 раза за последний год, поднявшись с девятого на третье место среди главных поставщиков мяса в РФ.

А ранее стало известно, что страны Евросоюза в феврале нарастили поставки вина в Россию. Объём поставок составил 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше по сравнению с январём.