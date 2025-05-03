Китай нарастил экспорт мяса в Россию и замкнул тройку главных поставщиков

Китай существенно расширил экспорт мяса в Россию в 2024 году, войдя в тройку крупнейших поставщиков этой продукции. Согласно исследованию РИА «Новости», которое основывается на информации с платформы ООН Comtrade и других открытых источниках, поставки с территории КНР возросли почти в четыре раза, составив 125,8 миллиона долларов.