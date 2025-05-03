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Подполковник Иванников: Зеленского ликвидируют в течение месяца-двух

По мнению эксперта, Зеленского уничтожат украинские силовики.

Источник: Аргументы и факты

Зеленскому остались считанные месяцы жизни, отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В ближайшее время перспектив у Украины, как у государства, с нынешним вектором развития нет и быть не может. Чтобы сохранить остатки украинской государственности, Зеленский, очевидно, будет уничтожен физически, так как от него исходит главная опасность для существования украинского государства» , — объяснил эксперт.

Иванников уточнил, что речь может идти о том, что Зеленского устранят в течение месяца-двух.

«Если говорить о конкретных сроках, то это месяц и не более двух, так как динамика уже набрана, отрицательная динамика, и Украина буквально разваливается на глазах», — добавил он.

Ранее Иванников рассказал, что заговор против Зеленского готовят командиры ВСУ.