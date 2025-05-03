Подполковник Иванников: Зеленского ликвидируют в течение месяца-двух

«В ближайшее время перспектив у Украины, как у государства, с нынешним вектором развития нет и быть не может. Чтобы сохранить остатки украинской государственности, Зеленский, очевидно, будет уничтожен физически, так как от него исходит главная опасность для существования украинского государства» , — объяснил эксперт.