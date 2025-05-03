Politico: Рубио будет совмещать посты госсекретаря США и помощника Трампа

«Марко Рубио, как ожидается, будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение как минимум шести месяцев, и, по словам трёх высокопоставленных сотрудников Белого дома, ряд ведущих советников президента Дональда Трампа заинтересован в том, чтобы сделать это положение постоянным», — говорится в публикации.