Politico: Рубио будет совмещать посты госсекретаря США и помощника Трампа

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио будет совмещать данную должность с должностью помощника президента США по нацбезопасности не менее шести месяцев, пишет Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников в администрации Соединённых Штатов.
«Марко Рубио, как ожидается, будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение как минимум шести месяцев, и, по словам трёх высокопоставленных сотрудников Белого дома, ряд ведущих советников президента Дональда Трампа заинтересован в том, чтобы сделать это положение постоянным», — говорится в публикации.
По словам источников, Рубио не планировал занимать должность советника Трампа по нацбезопасности. Об этом его лично попросил президент США.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинет Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при Организации Объединённых Наций.
До этого должности госсекретаря и помощника президента по нацбезопасности совмещал Генри Киссинджер в период с 1973 по 1975 год.