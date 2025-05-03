Омичей просят не посещать «Птичью гавань» три дня из-за обработки от клещей

Жителей Омска просят воздержаться от посещения природного заповедника «Птичья гавань» в течение трех дней. 1 мая на территории заповедника, в районе рекреационной зоны, была проведена акарицидная обработка для уничтожения клещей.
Специалисты использовали химические препараты, эффективные против клещей на всех стадиях развития.
В связи с применением химикатов, омичам рекомендуется избегать прогулок в «Птичьей гавани» до 4 мая включительно. Ранее подобная обработка была проведена в парках имени 30-летия ВЛКСМ, Советском и саду «Сибирь».
Ранее мы писали, что в Омской области открылась навигация для маломерных судов.