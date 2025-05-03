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Омичей просят не посещать «Птичью гавань» три дня из-за обработки от клещей

Ограничение продлится до 4 мая включительно.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Омска просят воздержаться от посещения природного заповедника «Птичья гавань» в течение трех дней. 1 мая на территории заповедника, в районе рекреационной зоны, была проведена акарицидная обработка для уничтожения клещей.

Специалисты использовали химические препараты, эффективные против клещей на всех стадиях развития.

В связи с применением химикатов, омичам рекомендуется избегать прогулок в «Птичьей гавани» до 4 мая включительно. Ранее подобная обработка была проведена в парках имени 30-летия ВЛКСМ, Советском и саду «Сибирь».

Ранее мы писали, что в Омской области открылась навигация для маломерных судов.