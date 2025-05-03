Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 3 мая.
Овнам предстоит непростой день для новых начинаний, но сосредоточенность на деле поможет успешно справиться с задачами, хотя возможны разногласия с родственниками и споры из-за денег.
Тельцам стоит браться за сложные дела, а также уделить вечер хобби и семье.
Близнецам рекомендовали быть осторожнее утром, чтобы избежать ошибок и конфликтов с коллегами.
Ракам следует внимательнее относиться к мелочам в работе, так как день будет сложным, а близкие могут отвергать их идеи.
Львам посоветовали использовать первую половину дня для важных переговоров и не тратить сразу полученные деньги.
Девам предсказали сложности утром из-за их упрямства, которое может привести к конфликтам.
Весам стоит активно действовать в начале дня, чтобы найти союзников и начать долгосрочные проекты.
Скорпионам будет сложно сохранять спокойствие, и доверять стоит только проверенным людям.
Стрельцам не избежать трудностей в общении даже с близкими, а во второй половине дня результаты потребуют больших усилий.
Козерогам пообещали приятный день с возможностью учиться новому, но романтику лучше отложить.
Водолеям предрекли благоприятный день с мелкими проблемами, которые удастся решить с помощью юмора.
Рыбам же посоветовали быть внимательнее к деталям, чтобы избежать ошибок, и вечером переключиться на хобби, устав от споров, передает «Газета.ru».