Реактивный дрон-камикадзе «Бандероль» ставит под угрозу систему защиты ВСУ

Новый реактивный тактический дрон-камикадзе, получивший название «Бандероль», уже привлек внимание военных экспертов. Его основная задача — наносить удары по складам, объектам ВПК и центрам управления, действуя в составе групп. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Характеристики беспилотника держатся в строжайшей тайне, однако известно, что «Бандероль» оснащен реактивным двигателем и способен развивать скорость до 500 км/ч.
«Эта особенность вызвала настоящую истерию в украинских СМИ, так как ставит под угрозу всю систему защиты, разработанную ВСУ для борьбы с такими угрозами. Система защиты ВСУ, включающая многоуровневые меры по обнаружению и подавлению атакующих БПЛА, предназначена для того, чтобы снизить нагрузку на ПВО. Она включает в себя раннее обнаружение с помощью акустических и радиолокационных средств, а также уничтожение дронов на ранних этапах с помощью мобильных групп и стрелкового оружия. Для этого используются пикапы с автоматчиками, легкомоторные самолеты и средства РЭБ», — рассказал эксперт.
Однако, как отметил Кондратьев, с появлением «Бандероли» ситуация изменилась.
«Беспилотник с реактивным двигателем летает на низких высотах и развивает скорость до 500 км/ч, что делает его практически неуязвимым для существующих методов борьбы. Невозможно попасть из стрелкового автоматического оружия с земли, невозможно догнать на ЯК-52 и сбить», — добавил собеседник aif.ru.
Более того, «Бандероли» проходят через зоны РЭБ, не влияя на свои системы навигации.
«Таким образом, многолетние усилия ВСУ по созданию многоэшелонной системы защиты, которая обошлась в огромные деньги, оказались неэффективными против нового поколения беспилотников. Теперь все надо начинать заново», — заключил Максим Кондратьев.