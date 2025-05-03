Реактивный дрон-камикадзе «Бандероль» ставит под угрозу систему защиты ВСУ

«Эта особенность вызвала настоящую истерию в украинских СМИ, так как ставит под угрозу всю систему защиты, разработанную ВСУ для борьбы с такими угрозами. Система защиты ВСУ, включающая многоуровневые меры по обнаружению и подавлению атакующих БПЛА, предназначена для того, чтобы снизить нагрузку на ПВО. Она включает в себя раннее обнаружение с помощью акустических и радиолокационных средств, а также уничтожение дронов на ранних этапах с помощью мобильных групп и стрелкового оружия. Для этого используются пикапы с автоматчиками, легкомоторные самолеты и средства РЭБ», — рассказал эксперт.