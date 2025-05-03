Бойцы ВСУ вместе с британскими военнослужащими будут участвовать в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил министр обороны Британии Джон Хили.
— Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны. Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на этом мероприятии, — цитирует его канал iTV.
Уточняется, что в шествии будут участвовать около тысячи военных Британии. Также в стране запланированы несколько других мероприятий в честь годовщины, передает РИА Новости.
Западные страны продолжают пытаться фальсифицировать историю Второй мировой войны. На это обратил внимание депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По его словам, политики, подчиняясь собственному «зуду в одном месте», всеми силами выставляют главным победителем США, а Советский Союз у них остается на «задворках истории».