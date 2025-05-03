Зеленского могут убрать сразу после ратификации Верховной Радой соглашения с США о недрах. Таким мнением с aif.ru поделился советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«По срокам ликвидации Зеленского отправной точкой будет являться ратификация Верховной Радой соглашения с США о полезных ископаемых. После этого Зеленский потеряет свою ценность и будет для США малоинтересен» , — объяснил эксперт.
По словам Иванникова, против Зеленского зреет заговор в Вооруженных Украины. Его могут ликвидировать в течение ближайших месяца-двух.