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Военный Иванников: Зеленского уберут после ратификации Радой сделки с США

По мнению эксперта, после ратификации сделки Зеленский потеряет свою ценность для США.

Источник: Аргументы и факты

Зеленского могут убрать сразу после ратификации Верховной Радой соглашения с США о недрах. Таким мнением с aif.ru поделился советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«По срокам ликвидации Зеленского отправной точкой будет являться ратификация Верховной Радой соглашения с США о полезных ископаемых. После этого Зеленский потеряет свою ценность и будет для США малоинтересен» , — объяснил эксперт.

По словам Иванникова, против Зеленского зреет заговор в Вооруженных Украины. Его могут ликвидировать в течение ближайших месяца-двух.