В Вологодской области разрешили жаловаться на отказы в абортах

Каждый случай по вопросам абортов будет рассмотрен в отдельности, заявил Филимонов (архивное фото).
В Вологодской области на базе приемного отделения перинатального центра начала работу горячая линия по вопросам, связанным с проведением абортов. Обратиться за консультацией по данному телефону могут граждане, которые полагают, что им необоснованно отказали в предоставлении соответствующей медицинской услуги. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
«Если вы считаете, что вам незаконно отказывают в аборте, обращайтесь на прямую линию. Она организована на базе приемного отделения перинатального центра для беременных с целью доабортного консультирования», — сказал Филимонов. Его слова передают ТАСС.
Он подчеркнул, что каждый случай будет разбираться в отдельности. Губернатор также отметил, что приоритетом в регионе является не введение запрета на аборты, а организация масштабной информационно-просветительской кампании, направленной на стимулирование роста рождаемости.
Ранее Вологодский городской суд оштрафовал исполняющего обязанности главного врача городского роддома на 15 тысяч рублей за отказ пациентке в проведении аборта. Причиной такого решения стало обращение жительницы Вологды в местный родильный дом с целью прерывания беременности, передает телеканал 360. Женщина выполнила все требуемые формальности и предоставила направление на аборт, однако ей отказали в проведении процедуры, сославшись на устное распоряжение регионального департамента здравоохранения. Впоследствии жительница Вологды была вынуждена сделать аборт в Ярославле, после чего обратилась с жалобой в прокуратуру.