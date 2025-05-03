В Вологодской области разрешили жаловаться на отказы в абортах

Ранее Вологодский городской суд оштрафовал исполняющего обязанности главного врача городского роддома на 15 тысяч рублей за отказ пациентке в проведении аборта. Причиной такого решения стало обращение жительницы Вологды в местный родильный дом с целью прерывания беременности, передает телеканал 360. Женщина выполнила все требуемые формальности и предоставила направление на аборт, однако ей отказали в проведении процедуры, сославшись на устное распоряжение регионального департамента здравоохранения. Впоследствии жительница Вологды была вынуждена сделать аборт в Ярославле, после чего обратилась с жалобой в прокуратуру.