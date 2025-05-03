ФСБ рассекретила данные об убийстве британскими военными тысяч советских пленных

Несколько тысяч советских военнопленных погибли 3 мая 1945 года в результате действий британской армии. Соответствующие документы рассекречены и опубликованы российской ФСБ, в Центральном архиве которой хранились эти документы. Сообщается, что трагедия произошла в Баренцевом море.
«80 лет назад, 3 мая 1945 года, произошла страшная трагедия, во время которой по разным подсчетам погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: “Кап Аркона”, “Тильбек” и “Дойчланд” с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию», — сказано в публикации.
В числе рассекреченных документов есть запись показаний Василия Саломаткина, который был узником концентрационного лагеря «Нойенгамм». По его словам, заключенные из нескольких концлагерей находились на пароходах, когда появились самолеты с опознавательными знаками Великобритании и начали бомбить суда и обстреливать их из пулеметов.
При этом немцы подняли белый флаг, обозначая желание капитулировать, а советские военнопленные пытались привлечь внимание английских летчиков, размахивая своими нижними рубашками.
«В результате бомбежки корабли затонули, а находившиеся на них военнопленные, кроме спасшихся 300 человек, погибли», — говорится в опубликованных материалах.
Ранее ФСБ России опубликовала архивные документы о массовых зверствах, которые были совершены латвийскими карателями из СС во время Второй мировой войны.
Также были рассекречены и обнародованы архивные материалы, раскрывающие факты массовых зверских убийств детей, женщин и пожилых людей украинскими пособниками немецко-фашистских захватчиков в Днепропетровской области во время Великой Отечественной войны.
Кроме того, засекреченные материалы, свидетельствующие о массовых убийствах мирного населения различных стран в лагере смерти Треблинка в период Второй мировой войны, были рассекречены и опубликованы Федеральной Службой Безопасности РФ.
Напомним, ФСБ опубликовала документы об опытах нацистов над заключенными «Заксенхаузена».