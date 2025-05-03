ФСБ рассекретила данные об убийстве британскими военными тысяч советских пленных

«80 лет назад, 3 мая 1945 года, произошла страшная трагедия, во время которой по разным подсчетам погибли от 7 тыс. до 12 тыс. человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: “Кап Аркона”, “Тильбек” и “Дойчланд” с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию», — сказано в публикации.