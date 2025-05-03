Эксперт рассказал, как взять больничный при увольнении

«В случае обращения за такой компенсацией в течение 30 дней после увольнения она назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие два года», — рассказал эксперт в беседе с aif.ru. Он уточнил, что в течение первых трех дней больничного листа оплата производится работодателем.