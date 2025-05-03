Школьников из КНДР встретили с хлебом и солью во Владивостоке

«Для Приморья это важное событие. Мы принимаем у себя представителей страны, с которой нас объединяет не только география, но и одна история. В праздничные дни очень важно подчеркнуть силу народной дипломатии, и эта встреча станет отличным шагом в укреплении добрососедских международных отношений», — поделилась зампред правительства Приморья Елена Бронникова.