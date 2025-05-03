Школьников из КНДР встретили с хлебом и солью во Владивостоке

Во Владивосток прилетели дети из Мангёндэского дворца школьников и пионеров для выступления на торжестве в честь Дня Победы.
Об этой поездке договоренность была еще во время рабочего визита губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Пхеньян в 2024 году.
Детей из КНДР по русской традиции встретили с хлебом и солью. Также для детей подготовили экскурсионную программу. В КНДР помнят, что в 1945 году именно советские солдаты освободили территорию Северной Кореи, выдвигаясь из Приморского края.
Напомним, что 9 мая юные гости из КНДР выступят на главной площади Владивостока в честь Дня Победы.
«Для Приморья это важное событие. Мы принимаем у себя представителей страны, с которой нас объединяет не только география, но и одна история. В праздничные дни очень важно подчеркнуть силу народной дипломатии, и эта встреча станет отличным шагом в укреплении добрососедских международных отношений», — поделилась зампред правительства Приморья Елена Бронникова.