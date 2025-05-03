Парк Победы в Омске засияет триколором (фото)

В Омске завершается подготовка к открытию обновленного Парка Победы. Главной новинкой станет уникальная система освещения, которая преобразит парк в вечернее и ночное время.
Фото: пресс-служба правительства Омской области Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Как и задумано, подсветка выполнена в цветах российского триколора, подчеркивая патриотическое значение этого места. Сейчас ведутся заключительные работы по настройке всех систем. Торжественное открытие для омичей и гостей города запланировано на 6 мая.
Ранее мы писали, что в Омске волонтеры раздали уже 4500 Георгиевских лент.