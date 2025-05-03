В ЛНР восстановили памятники героям войны

«Жители Донбасса о своем прошлом не забыли, а российская армия, в том числе 26-я бригада управления, помогает эту память сохранить. И я уверен, что у народа Донбасса будущее есть», — процитировали в Минобороны заместителя командира роты связи с позывным «Мамонт».