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В ЛНР восстановили памятники героям войны

Минобороны: связисты группировки Запад в ЛНР восстановили памятники героям ВОВ.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Военные связисты группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике провели работы по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в Минобороны России.

«Военнослужащие бригады управления 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” постоянно оказывают поддержку жителям населённых пунктов Луганской Народной Республики. В рамках подготовки к празднованию 80-летия великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие выполнили большой объем работ по благоустройству памятников и мемориалов, включая очистку территорий, ремонт повреждений, обновление надписей и благоустройство прилегающих зон», — сообщили в МО РФ.

Связисты 25-й общевойсковой армии также «взяли шефство» над памятником ополченцам, погибшим в борьбе с украинскими националистами.

«Жители Донбасса о своем прошлом не забыли, а российская армия, в том числе 26-я бригада управления, помогает эту память сохранить. И я уверен, что у народа Донбасса будущее есть», — процитировали в Минобороны заместителя командира роты связи с позывным «Мамонт».

Сообщается, что группировка войск «Запад» продолжает деятельность по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии памятников и мемориалов Великой Отечественной войны на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.