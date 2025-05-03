«Нацистам невыгодно свергать Зеленского, так как он изначально был их проектом. Не нужно строить иллюзии и говорить о добрых намерениях Зеленского заключить мир и злых нацистах, которые ему это не дают сделать. Нацизм и Зеленский — это одно целое», — объяснил Иванников.