Зеленский изначально был нацистским проектом, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
«Нацистам невыгодно свергать Зеленского, так как он изначально был их проектом. Не нужно строить иллюзии и говорить о добрых намерениях Зеленского заключить мир и злых нацистах, которые ему это не дают сделать. Нацизм и Зеленский — это одно целое», — объяснил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что Зеленскому не выгодно прекращать конфликт на Украине, потому что вся экономика его государства, вся политическая сфера завязаны на военных поставках.
«Пропагандистскую машину, которую запустили киевские нацисты вместе с Зеленским остановить на полном ходу невозможно. Поэтому спекуляции на тему хороших и плохих — это не совсем разумный подход. Мир возможен только исключительно без Зеленского и без всего руководства администрации его офиса», — добавил Иванников.
Ранее он отметил, что в ВСУ зреет заговор против Зеленского. По его словам, основная угроза для режима Зеленского исходит именно от командиров, которые обладают административным ресурсом и личным составом.