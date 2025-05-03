Синоптик Ильин: 9 мая в Москве ожидается прохладная дождливая погода

«Температура провалится с понедельника до 9−12 градусов, выше вряд ли будет подниматься. Возможен небольшой дождь. В конце недели, 9 мая, тоже где-то до + 11 градусов максимум, а также ожидаются осадки», — поделился прогнозом синоптик.