Синоптик Ильин: 9 мая в Москве ожидается прохладная дождливая погода

После кратковременного потепления, которое прогнозируется в Москве 4 мая, уже 5 мая температура снова понизится, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Температура провалится с понедельника до 9−12 градусов, выше вряд ли будет подниматься. Возможен небольшой дождь. В конце недели, 9 мая, тоже где-то до + 11 градусов максимум, а также ожидаются осадки», — поделился прогнозом синоптик.
Ранее Ильин рассказал, что тепло в столицу вернется в воскресенье, 4 мая. В Москве ожидается до 16−18 градусов тепла, в области — от + 15 до + 20 градусов.