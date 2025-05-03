Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Ильин: 9 мая в Москве ожидается прохладная дождливая погода

В начале будущей недели столицу накроют осадки.

Источник: Аргументы и факты

После кратковременного потепления, которое прогнозируется в Москве 4 мая, уже 5 мая температура снова понизится, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура провалится с понедельника до 9−12 градусов, выше вряд ли будет подниматься. Возможен небольшой дождь. В конце недели, 9 мая, тоже где-то до + 11 градусов максимум, а также ожидаются осадки», — поделился прогнозом синоптик.

Ранее Ильин рассказал, что тепло в столицу вернется в воскресенье, 4 мая. В Москве ожидается до 16−18 градусов тепла, в области — от + 15 до + 20 градусов.