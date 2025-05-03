Врач рассказал, как алкоголь по выходным превращается в «убийцу» организма

— Есть исследования, что накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя — разрушителен для организма. Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных — употребляешь. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть заболевания сердца, почек, печени. Для них алкогольная нагрузка и вовсе может быть критичной, — заявил медик.