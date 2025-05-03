Врач рассказал, как алкоголь по выходным превращается в «убийцу» организма

Даже небольшое уменьшение потребления алкоголя может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты, инсульты и стенокардия. Однако накопительный эффект от алкоголя оказывает разрушительное воздействие на организм. Об этом KP.RU рассказал врач-кардиолог, руководитель лаборатории Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.
— Есть исследования, что накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя — разрушителен для организма. Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных — употребляешь. Особенно это опасно для людей, у которых уже есть заболевания сердца, почек, печени. Для них алкогольная нагрузка и вовсе может быть критичной, — заявил медик.
Отказ от чрезмерного потребления алкоголя особенно эффективно снижает риск ишемического инсульта и стенокардии, которые могут перерасти в инфаркт миокарда. Это положительно влияет на работоспособность, активность и качество жизни.
Весной хорошей разрядкой для организма станет постепенный переход на сезонное питание с большим количеством овощей и фруктов и меньшим количеством жирной пищи. Погода также способствует прогулкам на свежем воздухе, по мнению эксперта, лучше всего делать это без алкоголя.