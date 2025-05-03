Британский принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

Британский принц Гарри хочет примириться с королевской семьей, однако у него нет возможности привезти свою супругу Меган Маркл и детей в Британию. Об этом он рассказал вещательной корпорации Би-би-си.
«Я хотел бы примирения с моей семьей. Больше нет смысла продолжать ссориться. Как я сказал, жизнь бесценна», — сказал принц.
При этом Гарри признал, что семья вряд ли когда-то простит его за некоторые поступки, включая написание мемуаров. Принц отметил, что его отец, британский король Карл III, до сих пор не разговаривает с ним.
По словам Гарри, между ним и некоторыми членами королевской семьи существует множество разногласий. Вместе с тем он уточнил, что теперь «простил» их.
Принц также напомнил, что не может взять с собой на родину жену и детей, поскольку он и его близкие лишены права на государственную охрану во время визитов в Соединённое Королевство.
Напомним, в середине апреля Гарри заявил, что, лишив защиты, на него и его жену пытались оказать давление. Принц предположил, что таким решением их хотели удержать на территории страны.
В конце апреля американское интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на неназванные источники написало, что после того, как принц Уэльский Уильям станет королем Великобритании, он может лишить Гарри и Меган Маркл титулов «Его/Ее Королевское Высочество». В публикации также говорилось, что Уильям выразил недовольство из-за поездки брата на Украину, где тот посетил госпиталь с ранеными военными ВСУ.