Британский принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

В конце апреля американское интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на неназванные источники написало, что после того, как принц Уэльский Уильям станет королем Великобритании, он может лишить Гарри и Меган Маркл титулов «Его/Ее Королевское Высочество». В публикации также говорилось, что Уильям выразил недовольство из-за поездки брата на Украину, где тот посетил госпиталь с ранеными военными ВСУ.