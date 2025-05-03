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Стрелок-сапер из Слюдянки погиб в зоне СВО

Андрея Савельева похоронят на Аллее Героев в пади Талая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ходе специальной военной операции погиб 59-летний житель Слюдянки Андрей Савельев. Стрелка-сапера мотострелкового батальона, гвардии рядового не стало 4 февраля 2025 года. Сибиряк выполнял задачи военной службы на территории Украины, ДНР и ЛНР. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Слюдянки.

— Андрей Савельев родился в Слюдянке, учился в школе № 49. Он был общительным, веселым, добродушным, любил играть на гитаре, — рассказывают власти города.

Однако вскоре Андрей подписал контракт и ушел добровольцем защищать интересы России. «За ленточкой» его назначили стрелком-сапером. Но мужчина погиб через два дня после своего 59-го дня рождения.

У Андрея осталось двое взрослых детей. Прощание с погибшим состоится в Свято-Никольском храме Слюдянки. О точной дате будет сообщено дополнительно. Похоронен Андрей Анатольевич будет с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая.