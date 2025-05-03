Стрелок-сапер из Слюдянки погиб в зоне СВО

У Андрея осталось двое взрослых детей. Прощание с погибшим состоится в Свято-Никольском храме Слюдянки. О точной дате будет сообщено дополнительно. Похоронен Андрей Анатольевич будет с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая.