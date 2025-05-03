CBS: Уолтц не захотел быть послом США в Саудовской Аравии

«В беседах с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс Уолтцу были предложены должности посла в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию. После некоторых размышлений Уолтц остановился на работе постпредом при ООН», — говорится в публикации.