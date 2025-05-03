CBS: Уолтц не захотел быть послом США в Саудовской Аравии

Экс-помощнику президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Майку Уолтцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии, сообщает CBS.
При этом он не согласился.
«В беседах с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс Уолтцу были предложены должности посла в нескольких странах, включая Саудовскую Аравию. После некоторых размышлений Уолтц остановился на работе постпредом при ООН», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что Уотлцу «было предложено самому выбрать новый пост».
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинет Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при Организации Объединённых Наций.