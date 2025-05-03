Зеленая среда. Материалы для идеальных садовых дорожек: бетон, гравий и щебень

Иногда пишут о хрупкости гравия. Углубившись в изучение вопроса, я поняла, что для пешеходных дорожек, для отсыпок, вполне подойдёт речной гравий. К нему нет нареканий по прочности. На парковке тоже можно его смело использовать, ничего с ним не произойдет.