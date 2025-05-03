Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Согласно статье 260.1 УК РФ, за нарушение, связанное с добычей особо редких видов, могут быть назначены различные меры наказания. Среди них обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы с дополнительным штрафом до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет с таким же штрафом.