Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Согласно статье 260.1 УК РФ, за нарушение, связанное с добычей особо редких видов, могут быть назначены различные меры наказания. Среди них обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы с дополнительным штрафом до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет с таким же штрафом.
«Особо ценные грибы указаны в постановлении Правительства от 31 октября 2013 года N 978. Это гриб рядовка мацутакэ», — указала эксперт, добавив, что он произрастает на Кавказе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
А ранее депутат Госдумы рассказал, как сходить по грибы и не попасть в тюрьму. Он не только напомнил про уголовную ответственность, но и отметил, что регионы могут вводить дополнительные ограничения на тихую охоту. Именно поэтому перед походом в лес необходимо уточнить, какие грибы находятся под охраной.