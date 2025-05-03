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Подполковник Иванников: Лондон и Париж вслед за США хотят свою долю Украины

По словам эксперта, политической ситуацией на Украине правят Великобритания и Франция.

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции и Великобритании вслед за США хотят получить свою долю Украины. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Великобритания и Франция сейчас правят политической ситуацией на Украине. Поведение Зеленского и его заявления всецело продиктованы этими двумя державами, которые, подобно Соединенным Штатам Америки, пытаются снять сливки с конфликта Украины и России», — отметил эксперт.

Иванников обратил внимание на то, что соглашение между Соединенными Штатами и Украиной является ничем иным, как платой на поставку оружия и фактическим дележом украинских природных ресурсов.

«США получили уже от дележа Украины свою часть, Теперь же какую-то свою часть попробуют получить и Лондон, и Париж», — добавил он.

Ранее Иванников объяснил, что украинские нацисты не тронут Зеленского, потому что он был изначально их проектом.