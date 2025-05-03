Подполковник Иванников: Лондон и Париж вслед за США хотят свою долю Украины

«Великобритания и Франция сейчас правят политической ситуацией на Украине. Поведение Зеленского и его заявления всецело продиктованы этими двумя державами, которые, подобно Соединенным Штатам Америки, пытаются снять сливки с конфликта Украины и России», — отметил эксперт.