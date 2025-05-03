Власти Франции и Великобритании вслед за США хотят получить свою долю Украины. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
«Великобритания и Франция сейчас правят политической ситуацией на Украине. Поведение Зеленского и его заявления всецело продиктованы этими двумя державами, которые, подобно Соединенным Штатам Америки, пытаются снять сливки с конфликта Украины и России», — отметил эксперт.
Иванников обратил внимание на то, что соглашение между Соединенными Штатами и Украиной является ничем иным, как платой на поставку оружия и фактическим дележом украинских природных ресурсов.
«США получили уже от дележа Украины свою часть, Теперь же какую-то свою часть попробуют получить и Лондон, и Париж», — добавил он.
Ранее Иванников объяснил, что украинские нацисты не тронут Зеленского, потому что он был изначально их проектом.