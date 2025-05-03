«Сгребали деньги лопатами»: В Техасе перевернулся грузовик с монетами на 800 тысяч долларов

В Техасе полицейские несколько часов сгребали деньги лопатами. Попробовать себя в необычной роли стражам порядка пришлось из-за того, что на автотрассе недалеко от городка Элворд перевернулась 18-колесная фура, груженная свежеотчеканенными десятицентовыми монетами.
Историю рассказывает издание The Ney York Times.
Сообщается, что водитель не справился с управлением, из-за чего фура опрокинулась и часть груза рассыпалась. Куча монет заняла все полосы шоссе. Всего в фуре было восемь миллионов долларов десятицентовиками.
Несколько часов деньги убирали коммунальщики и полицейские. Если полицейские просто сгребали монеты лопатами, то коммунальщики собирали их при помощи дорожных пылесосов и оборудования, которое обычно используется для откачки сточных вод. Трасса была перекрыта в течение 14 часов.
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