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«Сгребали деньги лопатами»: В Техасе перевернулся грузовик с монетами на 800 тысяч долларов

В Техасе на автотрассу высыпались монеты на $800 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В Техасе полицейские несколько часов сгребали деньги лопатами. Попробовать себя в необычной роли стражам порядка пришлось из-за того, что на автотрассе недалеко от городка Элворд перевернулась 18-колесная фура, груженная свежеотчеканенными десятицентовыми монетами.

Историю рассказывает издание The Ney York Times.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, из-за чего фура опрокинулась и часть груза рассыпалась. Куча монет заняла все полосы шоссе. Всего в фуре было восемь миллионов долларов десятицентовиками.

Несколько часов деньги убирали коммунальщики и полицейские. Если полицейские просто сгребали монеты лопатами, то коммунальщики собирали их при помощи дорожных пылесосов и оборудования, которое обычно используется для откачки сточных вод. Трасса была перекрыта в течение 14 часов.

Ранее в Новосибирской области перевернулся грузовик с цистернами неизвестной жидкости.

Также сообщалось, что в деревне под Калугой мясо из грузовика вывалили прямо на дорогу.

Несколько лет назад в Австралии по нелепой случайности погиб работник цирка: из перевозившего животных грузовика выпала слониха и раздавила своего дрессировщика.