«Сгребали деньги лопатами»: В Техасе перевернулся грузовик с монетами на 800 тысяч долларов

Несколько часов деньги убирали коммунальщики и полицейские. Если полицейские просто сгребали монеты лопатами, то коммунальщики собирали их при помощи дорожных пылесосов и оборудования, которое обычно используется для откачки сточных вод. Трасса была перекрыта в течение 14 часов.