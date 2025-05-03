Две хабаровчанки пропали без вести в один день на майских праздниках

Вторая пропавшая, 30-летняя Валерия Яковенко (на фото справа), исчезла в районе улицы Павла Морозова. Её приметы: рост 165 см, среднее телосложение, чёрные волосы до плеч. На ней были кожаная куртка, чёрные колготки и чёрные туфли. ДПСО просит водителей, передвигавшихся 1 мая с 21:00 до 21:30 по улице Павла Морозова от Амуркабеля до улицы Суворова, предоставить записи с видеорегистраторов.