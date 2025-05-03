Две хабаровчанки пропали без вести в один день на майских праздниках

В Хабаровске две женщины пропали без вести 1 мая 2025 года. Ориентировки разместил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» в своём Telegram-канале.
Первая пропавшая, 53-летняя Елена Картышева (на фото слева), проживала в переулке ДОС, 5. Её приметы: рост около 185 см, среднее телосложение, светло-русые волосы средней длины, зелёные глаза. Она была одета в чёрную ветровку, цветной домашний халат и чёрные тапочки. Женщина дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи.
Вторая пропавшая, 30-летняя Валерия Яковенко (на фото справа), исчезла в районе улицы Павла Морозова. Её приметы: рост 165 см, среднее телосложение, чёрные волосы до плеч. На ней были кожаная куртка, чёрные колготки и чёрные туфли. ДПСО просит водителей, передвигавшихся 1 мая с 21:00 до 21:30 по улице Павла Морозова от Амуркабеля до улицы Суворова, предоставить записи с видеорегистраторов.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщин, просят обратиться в «Лига Спас» или экстренные службы. Поиски продолжаются.