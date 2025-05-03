Зеленского могут ликвидировать в ближайшие месяц-два. Кто и за что уберет киевского политика, aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
Проект нацистов Украины.
В беседе с aif.ru Иванников объяснил, почему украинские нацисты не являются угрозой для Зеленского.
«Нацистам невыгодно свергать Зеленского, так как он изначально был их проектом. Не нужно строить иллюзии и говорить о добрых намерениях Зеленского заключить мир и злых нацистах, которые ему это не дают сделать. Нацизм и Зеленский — это одно целое», — отметил он.
По мнению эксперта, Зеленскому выгодно продолжать конфликт, потому что вся экономика его государства, вся политическая сфера завязаны на военных поставках.
«Пропагандистскую машину, которую запустили киевские нацисты вместе с Зеленским остановить на полном ходу невозможно. Поэтому спекуляции на тему хороших и плохих — это не совсем разумный подход. Мир возможен только исключительно без Зеленского и без всего руководства администрации его офиса», — добавил Иванников.
Лондон и Париж хотят свою долю Украины.
Политической ситуацией на Украине, как считает Иванников, правят Великобритания и Франция.
«Поведение Зеленского и его заявления всецело продиктованы этими двумя державами, которые, подобно Соединенным Штатам Америки, пытаются снять сливки с конфликта Украины и России… США получили уже от дележа Украины свою часть, Теперь же какую-то свою часть попробуют получить и Лондон, и Париж», — отметил эксперт.
По словам Иванникова, что соглашение между Соединенными Штатами и Украиной является ничем иным, как платой на поставку оружия и фактическим дележом украинских природных ресурсов.
Заговор готовится в ВСУ.
Украинские военные готовят заговор с целью устранения Зеленского, уверен Иванников.
«Зеленского могут свергнуть представители вооруженных сил Украины, которые являются в этом конфликте самой пострадавшей стороной. Зеленский вместе с нацистской верхушкой превратил Украину в страну смерти, и в ВСУ это отлично понимают, что ни Зеленский, ни какие-то еще нацисты ему подобные не собираются умирать. А умирать приходится именно в ВСУ, включая стариков и детей, которых сейчас начали мобилизовывать с 18 лет и старше 60-летнего возраста», — объяснил свою точку зрения эксперт.
Иванников подчеркнул, что основная угроза для режима Зеленского исходит именно от командиров, которые обладают административным ресурсом и личным составом.
«Только безумец может не понимать того, что Украина проиграла, что Зеленский начал ее делить, подписывая договоры с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией. Командиры из ВСУ интерпретируют это как национальное предательство и постараются ликвидировать Зеленского», — добавил он.
Ранее в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что Зеленский не контролирует ВСУ.
«Зеленский не полностью контролирует свои подразделения. У Верховного командующего потеря управления над войсками, думаю, процентов на 50», — считает он.
Зеленскому осталось не больше двух месяцев.
По мнению Иванникова, Зеленского ликвидируют в течение ближайших двух месяцев.
«В ближайшее время перспектив у Украины, как у государства, с нынешним вектором развития нет и быть не может. Для того, чтобы сохранить остатки украинской государственности, Зеленский, очевидно, будет уничтожен физически, так как от него исходит главная опасность для существования украинского государства… Если говорить о конкретных сроках, то это месяц и не более двух, так как динамика уже набрана, отрицательная динамика, и Украина буквально разваливается на глазах», — объяснил эксперт.
Точкой отсчета срока станет ратификация Радой сделки с США.
После ратификации сделки по недрам Зеленский потеряет свою ценность для США, поэтому его смогут убрать, считает Иванников.
«По срокам ликвидации Зеленского отправной точкой будет являться ратификация Верховной Радой соглашения с США о полезных ископаемых. После этого Зеленский потеряет свою ценность и будет для США малоинтересен» , — объяснил эксперт.