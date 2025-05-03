Восемь недель: военный раскрыл срок свержения Зеленского

«В ближайшее время перспектив у Украины, как у государства, с нынешним вектором развития нет и быть не может. Для того, чтобы сохранить остатки украинской государственности, Зеленский, очевидно, будет уничтожен физически, так как от него исходит главная опасность для существования украинского государства… Если говорить о конкретных сроках, то это месяц и не более двух, так как динамика уже набрана, отрицательная динамика, и Украина буквально разваливается на глазах», — объяснил эксперт.