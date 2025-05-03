В Вашингтоне впервые за шесть лет проведут шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» впервые за шесть лет состоится в Вашингтоне 3 мая, сообщила журналистам координатор акции Анна Блоха.
«Полк» не проводился шесть лет, из-за пандемии сначала, потом из-за сложной политической ситуации. Мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение", — сказала женщина, которую цитирует РИА Новости.
Она уточнила, что городские власти санкционировали присутствие 300 участников. Вместе с тем организаторы ожидают, что на мероприятие придёт около 100 человек.
Шествие начнётся в парке Лафайет-сквер, который расположен напротив Белого дома. Участники акции пройдут до мемориала Второй мировой войны.
Напомним, в середине апреля первый заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева проинформировала, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах 9 мая 2025 года состоится в смешанном формате, включая традиционный. Она отметила, что каждый субъект РФ будет самостоятельно решать, как будет проходить акция.