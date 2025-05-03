В Вашингтоне впервые за шесть лет проведут шествие «Бессмертного полка»

Напомним, в середине апреля первый заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева проинформировала, что шествие «Бессмертного полка» в российских городах 9 мая 2025 года состоится в смешанном формате, включая традиционный. Она отметила, что каждый субъект РФ будет самостоятельно решать, как будет проходить акция.