«РВ»: ВС России берут в «котел» военных ВСУ на подступах к Мирнограду в ДНР

Вооруженные силы Украины массово перебрасывают наемников на юг ДНР из-за нехватки добровольцев. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, мобилизация на Украине идет не очень хорошо, поэтому ВСУ будут привлекать как можно больше иностранцев.