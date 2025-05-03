«РВ»: ВС России берут в «котел» военных ВСУ на подступах к Мирнограду в ДНР

Бойцы ВС РФ постепенно окружают украинские подразделения на подступах к Мирнограду в ДНР. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
— Мощный прорыв: российские военные берут в котел силы ВСУ, штурмуют Малиновку, Новую Полтавку и Новооленовку, наступая к Мирнограду, — сказано в публикации.
По данным военных корреспондентов, ВС России пытаются окружить противника в районе развязки на Т-0504. Также российские бойцы прорвались в направлении Новой Полтавки и продолжают вести бои за Новооленовку.
Вооруженные силы Украины массово перебрасывают наемников на юг ДНР из-за нехватки добровольцев. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, мобилизация на Украине идет не очень хорошо, поэтому ВСУ будут привлекать как можно больше иностранцев.
1 мая представители силовых структур России рассказали, что командование украинскими войсками приняло решение отправить на Южнодонецкое направление большую группу иностранных наемников.