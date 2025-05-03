Новая Skoda Octavia обойдется в 4 млн рублей при возвращении бренда в РФ

«Нужно отметить, что новая Octavia — совершенно другой автомобиль, который отличается от того, что продавался раньше России. Здесь можно добавить 90−100 процентов к стоимости и получится импортированный продукт. Она обойдется, примерно, в 4 миллиона, а стоила она ранее в такой комплектации в районе 1,8−1,9 миллиона. Но эта Octavia — принципиально новый автомобиль, поэтому он и будет дороже, чем предыдущая версия», — отметил бывший директор РОАД.