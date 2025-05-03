Новая Skoda Octavia обойдется в 4 млн рублей при возвращении бренда в РФ

Если на российский рынок вернется бренд Skoda его модель Octavia будет оцениваться в районе 4 миллионов рублей, если ее будут ввозить в РФ по импорту. Такое мнение в беседе с корреспондентом aif.ru выразил бывший президент РОАД Олег Мосеев.
«Нужно отметить, что новая Octavia — совершенно другой автомобиль, который отличается от того, что продавался раньше России. Здесь можно добавить 90−100 процентов к стоимости и получится импортированный продукт. Она обойдется, примерно, в 4 миллиона, а стоила она ранее в такой комплектации в районе 1,8−1,9 миллиона. Но эта Octavia — принципиально новый автомобиль, поэтому он и будет дороже, чем предыдущая версия», — отметил бывший директор РОАД.
Ранее стало известно, что Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio стали самыми востребованными автомобилями среди россиян в первом квартале 2025 года.
До этого Мосеев рассказывал aif.ru, что при возвращении бренда Kia на российский рынок ранее самая его популярная в РФ модель Kia Rio не будет стоить меньше 2 млн рублей. При этом он также сообщал, что продажи на российском рынке южнокорейская компания начнет с продаж внедорожников по импорту.