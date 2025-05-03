Пять квартир, развод и скандал с Ивлеевой: популярному блогеру Иде Галич — 35

В субботу, 3 мая 2025 года, 35-летие отмечает Ида Галич — блогер, бизнесвумен, телеведущая, актриса и певица. Она находится на пике популярности, ее имя регулярно мелькает в новостной повестке, а доходы вызывают зависть даже у близких друзей. Еще несколько лет назад малоизвестная участница КВНа едва сводила концы с концами, а сегодня ее состояние оценивается в десятки миллионов рублей. Разводы, громкие ссоры с Ивлеевой, скандалы с Люсей Чеботиной, сеть ресторанов японской кухни и пять квартир в Москве — биография Иды напоминает американские горки. Подробнее в материале URA.RU.