Пять квартир, развод и скандал с Ивлеевой: популярному блогеру Иде Галич — 35

В январе 2025 года Ида Галич объявила о своей второй беременности.
В субботу, 3 мая 2025 года, 35-летие отмечает Ида Галич — блогер, бизнесвумен, телеведущая, актриса и певица. Она находится на пике популярности, ее имя регулярно мелькает в новостной повестке, а доходы вызывают зависть даже у близких друзей. Еще несколько лет назад малоизвестная участница КВНа едва сводила концы с концами, а сегодня ее состояние оценивается в десятки миллионов рублей. Разводы, громкие ссоры с Ивлеевой, скандалы с Люсей Чеботиной, сеть ресторанов японской кухни и пять квартир в Москве — биография Иды напоминает американские горки. Подробнее в материале URA.RU.
Из Германии в Москву: детство и юность Иды Галич.
Ида Васильевна Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии в семье советского военного Василия Галича и медсестры Зарины, которая по происхождению осетинка. У Иды есть старший брат. История знакомства ее родителей напоминает сюжет романтической комедии: они познакомились в Грузии и поженились уже через неделю. Этот факт особенно «порадовал» невесту отца Иды, которая на тот момент ждала предложения от него уже пять лет.
Детство будущей звезды соцсетей прошло в постоянных переездах. Семья жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге. В 2002 году, когда Иде исполнилось 12 лет, семья Галич осела в Москве. Впрочем, адаптация к столичной жизни далась девочке нелегко — первое время одноклассники устраивали ей козни и не принимали в свой круг.
После школы Ида поступила на факультет мировой экономики и торговли Российского государственного торгово-экономического университета. Несмотря на то, что в детстве она мечтала стать актрисой и хотела поступить в театральное училище, родители настояли на получении «серьезного» образования. Впрочем, Ида так и не смогла окончить вуз — творческая натура взяла верх, и уже на первом курсе она начала играть в КВН.
КВН и первые шаги Галич к популярности.
Лицо телеканала «Го» Ида Галич и продюсер Илья Бачурин на вечеринке в «Compari Bar», посвященной запуску телеканала «Го» в 2018 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2011 году Ида Галич дебютировала в составе команды «Осенний поцелуй», создав образ наивной и беззаботной девушки. Она быстро поняла, что сцена — ее призвание. Именно в КВН она обнаружила свой комедийный талант, хотя признавалась, что не считает себя «выдающейся девочкой» в клубе. Тем не менее, команда, в которой она выступала (позже переименованная в «Москва не сразу строилась»), заняла третье место в Премьер-лиге в 2015 году.
Шесть лет в КВН дали Иде бесценный опыт, но не принесли настоящей популярности и финансового благополучия. В 2016 году она вместе с приятелем по КВН Антоном Каравайцевым приняла участие в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, однако по сравнению с другими дуэтами молодые люди выглядели довольно бледно.
В том же году Галич начала вести страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она публиковала короткие смешные видеоролики-вайны о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, женских привычках и дружбе. Первые попытки не были особенно успешными, и настоящий прорыв произошел только после знакомства с Настей Ивлеевой.
Дружба с Ивлеевой: от «лучших подруг» до врагов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИвлеева высмеяла прическу бывшей подруги, осудившей «голую вечеринку».
История взаимоотношений Иды Галич и Анастасии Ивлеевой достойна отдельного сериала. В начале карьеры блогеров они были неразлучны — вместе снимали контент, продвигали друг друга и называли себя лучшими подругами. Настя просила своих подписчиков обратить внимание на контент Иды, что помогло ей значительно расширить аудиторию.
Но от любви до ненависти оказался всего один шаг. После того как Ида родила сына в 2020 году, отношения между подругами стали охлаждаться. Галич нуждалась в поддержке, но Ивлеева, по словам Иды, оказалась не готова к такому формату дружбы. Настя не смогла принять «мамский» этап жизни подруги и категорично отвернулась от нее.
Настоящий скандал разразился в 2021 году, когда Ида заняла третье место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых блогеров, опередив Ивлееву, которая расположилась лишь на шестой строчке. В порыве радости Галич позволила себе «проехаться» по бывшей подруге, заявив, что та накручивает подписчиков и обманывает их в розыгрышах. Ивлеева не осталась в долгу и язвительно поздравила экс-подругу с достижением.
После взаимных обвинений блогеры попытались выяснить отношения в 2022 году в студии шоу Иды «Есть вопросики». Встреча оказалась эмоциональной, но не привела к примирению. В 2023 году конфликт вспыхнул с новой силой: Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а Ида экс-подругу — в воровстве контента.
Последний всплеск ненависти произошел после скандальной «голой вечеринки», организованной Ивлеевой в декабре 2023 года. Несмотря на приглашение, Ида отказалась посетить мероприятие, назвав это попыткой хайпа, а не желанием восстановить дружбу. В апреле 2024 года в интервью Юлии Меньшовой Галич прокомментировала, что причиной «отмены» Ивлеевой стал не сам факт вечеринки, а другие конкретные моменты и перегибы.
Империя бизнеса: как Ида Галич зарабатывает миллионы.
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С ростом популярности росли и доходы Иды Галич. Уже в 2019 году она заняла 11-е место в рейтинге Forbes с доходом в 0,55 млн долларов (35 млн рублей по тогдашнему курсу). К 2021 году ее заработок достиг впечатляющих 0,85 млн долларов, что позволило войти в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.
В одном из интервью Галич призналась, что могла заработать за один день до 8,5 млн рублей. При этом на команду и бытовые нужды она ежемесячно тратит более 1,5 млн рублей, включая зарплаты стилисту, пиарщику, помощнику и водителю. Домашние дела (няни, химчистка, клининг) обходятся блогеру более чем в 500 тысяч рублей в месяц.
Помимо блогерства, Ида Галич активно развивает свой бизнес. В 2021 году она запустила сервис доставки суши и роллов YOJI, позиционируя его как премиальный. Цены в сервисе значительно выше среднерыночных: роллы стоят от 390 до 990 рублей, а сет «Самурай» весом 1,27 кг обойдется клиентам почти в 4000 рублей.
Несмотря на критику со стороны других блогеров, которые отмечали завышенные цены при среднем качестве, бизнес Галич продолжает расти. В 2022 году сервис принес ей 5,9 млн рублей дохода, а в 2023 году выручка выросла до 8,1 млн рублей с чистой прибылью 2,7 млн рублей.
У Галич пять квартир в Москве, в том числе на Арбате, а также загородный особняк стоимостью 30 млн рублей. В январе 2023 года она рассказала о планах приобрести недвижимость в Сочи.
Телевидение и кино: амбиции за пределами интернета.
В 2018 году Ида Галич выпустила песни «Дима», «Ты попал», «Найти тебя’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Телевизионная карьера Иды Галич началась в 2017 году с роли ведущей программы «Закулисье шоу 'Успех'» на СТС, где она показывала закадровую работу проекта и брала интервью у участников. В 2018 году она стала соведущей Настасьи Самбурской в седьмом сезоне программы «Ревизорро» на «Пятнице!», а также провела два выпуска шоу «Орел и решка. Россия».
В том же году Ида попробовала себя как певица. Она выпустила песни «Дима», «Ты попал», «Найти тебя». Позже к ее дискографии добавились «Предприниматель», «Вызывай милицию».
В 2022 году Ида вошла в состав жюри телепроекта «Аватар» на НТВ. Где вместе с Марком Тишманом, Сергеем Лазаревым и Тимуром Батрутдиновым пыталась угадать, кто скрывается под маской виртуального персонажа.
Фильмография Галич продолжает расширяться — в 2023 году она сыграла одну из ролей в комедии Виталия Дудки «Юра дворник», появилась в сериале «Фандорин. Азазель» в роли телеведущей и в проекте «Монастырь» в качестве посетительницы казино. Кроме того, она озвучивала персонажей в мультфильмах «Тролль: История с хвостом», «Финник» и «Дозор джунглей. Кругосветка».
Личная жизнь Иды Галич: два брака и материнство.
В мае 2023 года Галчи стала одной из ведущих церемонии вручения премии телеканала RU.TVФото: Размик Закарян © URA.RU.
Первый брак Иды Галич был недолгим, но ярким. 11 мая 2018 года она вышла замуж за Алана Басиева — осетинца, с которым познакомилась в ночном клубе в очереди в туалет. Роман развивался стремительно: уже через три месяца после знакомства пара отправилась в совместное путешествие, а затем Алан сделал Иде предложение.
Свадьба была организована с кавказским размахом. Девичник Ида отпраздновала в Амстердаме, известном своей свободной атмосферой. На торжестве присутствовали 200−300 гостей, а невеста сменила четыре дорогих платья.
7 февраля 2020 года Ида родила сына Леона. Однако семейное счастье продлилось недолго — в декабре того же года пара объявила о расставании. Официальный развод состоялся в апреле 2021 года. Фанаты строили различные версии о причинах расставания, самой популярной из которых была финансовая — якобы супруг зарабатывал в разы меньше звездной жены. Однако Ида опровергла эту теорию, заявив, что «финансы и распад союза никак не связаны» и что она «может позволить себе просто любить человека».
Позже, в одном из интервью, Галич признала, что развод был болезненным, но необходимым решением: «Мы бы, наверное, еще немного и друг друга поубивали. А так мы сейчас хорошо общаемся, растим нашего сына, и у нас есть какое-то уважение».
После развода Ида Галич некоторое время встречалась с блогером Стасом Круглицким (известным как «Стас просто класс»). Их отношения длились около полугода в 2022 году, но закончились не лучшим образом. По словам Иды, «только четыре месяца из них она была счастлива», а потом почувствовала, что ее «обижают и делают больно».
Настоящей сенсацией стали отношения с бизнесменом Олегом Ледвичем, о которых стало известно в конце 2023 года. 33-летний избранник Галич из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования, с доходом 82 млн рублей в 2022 году.
1 января 2025 года Ида объявила о помолвке с Ледвичем, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка. Таким образом, свой 35-й день рождения Ида Галич встречает в статусе счастливой невесты и будущей мамы.
Скандалы и конфликты: Галич против Чеботиной.
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Помимо громкой вражды с Настей Ивлеевой, Ида Галич становилась участницей и других медийных конфликтов. Весной 2023 года разразился скандал между ней и певицей Люсей Чеботиной. Ида публично обвинила Люсю в срыве съемок своего шоу «1−11», назвав ее поведение «свинским». Компания ждала звезду, дети были готовы к съемкам, но Чеботина просто не явилась на площадку.
Ситуация переросла во взаимные обвинения: команда Люси заявила, что никакой официальной договоренности не было, Ида же настаивала на обратном и обещала предоставить скриншоты переписок, подтверждающие ее правоту. Такая публичная перепалка вызвала удивление даже у коллег блогеров. Екатерина Варнава, комментируя ситуацию, отметила, что «все превратилось в месиво», и никто уже не помнит, с чего все началось.