Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос на суррогатное материнство вырос в Казахстане: цена и условия

Для решения проблемы бесплодия казахстанцы стали все чаще прибегать к услугам суррогатных мам. Но, по словам специалистов, это далеко не быстрый и легкий способ стать родителями, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Цена за услуги суррогатной мамы в Казахстане варьируется от 6 млн тенге и выше. Все зависит от требования самой суррогатной мамы и бюджета заказчиков, передает телеканал «Хабар». Однако, помимо оклада, исполнительнице, что вынашивает ребенка, ежемесячно выплачивается зарплата от 200 до 250 тыс. тенге.

Выяснилось, что проблема бесплодия актуальна и для нашей страны. По словам врачей, это и порождает спрос в последние годы на суррогатное материнство. Однако существует ряд требований к сурмамам:

  • она должна быть здорова;
  • иметь как минимум одного собственного ребенка;
  • должна подписать официальное соглашение с биологическими родителями.

Но обратиться за помощью к суррогатной маме может не каждая пара. А лишь та, что имеет на это медицинские показания.