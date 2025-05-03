Спрос на суррогатное материнство вырос в Казахстане: цена и условия

Цена за услуги суррогатной мамы в Казахстане варьируется от 6 млн тенге и выше. Все зависит от требования самой суррогатной мамы и бюджета заказчиков, передает телеканал «Хабар». Однако, помимо оклада, исполнительнице, что вынашивает ребенка, ежемесячно выплачивается зарплата от 200 до 250 тыс. тенге.