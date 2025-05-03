Майские хитрости: Эксперт назвал способы откосить от работы в праздники и избежать косых взглядов начальства

«У нас намечена встреча: у родителей жены или мужа, или с друзьями. А у нас сейчас отношения близки к разводу, и это единственный шанс нам выстроить отношения. Или, наоборот, если муж или жена пойдёт без меня, то я боюсь, что будет измена, и наша семья разрушится», — предлагает Кичаев.