За сбор грибов россиянам грозит штраф до миллиона рублей: Вот за какие грибы накажут

За сбор особо ценных грибов россиянам может грозить штраф до миллиона рублей, поэтому перед походом в лес лучше перечитать перечень грибов, которые собирать запрещено. Об этом напомнила юрист Алла Георгиева.
Речь идет о рядовке мацутакэ.
«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — сказала Георгиева агентству «Прайм».
Штраф до пяти тысяч рублей могут назначить, если вы собрали другие грибы, занесенные в Красную книгу. А еще у незадачливого грибника отберут орудие, при помощи которого он эти грибы собирал.
Также не стоит рвать цветы, занесенные в Красную книгу России и региона, в котором вы живете.
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Также нужно быть осторожными, выбирая сувениры на зарубежных курортах, иначе можно получить штраф или сесть в тюрьму за невзрачный кусок коралла или пакетик чая.