За сбор грибов россиянам грозит штраф до миллиона рублей: Вот за какие грибы накажут

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — сказала Георгиева агентству «Прайм».