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Маск обвинил власти Германии в атаке на демократию

Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией и расширение слежки за ней являются радикальной атакой на демократию. Об этом высказался бизнесмен из США Илон Маск.

Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией и расширение слежки за ней являются радикальной атакой на демократию. Об этом высказался бизнесмен из США Илон Маск.

— Запрет центристской АдГ, самой популярной партии ФРГ, стал бы радикальной атакой на демократию, — заявил он в соцсети X.

Так миллиардер охарактеризовал признание партии АдГ, которую сам активно поддерживает, экстремистской организацией в Германии.

2 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что присвоение партии АдГ статуса правоэкстремистской во всей ФРГ связано с ее высокими рейтингами. По его мнению, это решение отражает попытки ограничить популярность партии.

Сама АдГ обвиняет власти Германии в давлении и преследовании инакомыслящих. Согласно соцопросам от апреля, АдГ является самой популярной партией в республике. На последних выборах в бундестаг партия заняла второе место, набрав рекордные 20,8 процента. АдГ среди прочего включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».