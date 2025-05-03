Сама АдГ обвиняет власти Германии в давлении и преследовании инакомыслящих. Согласно соцопросам от апреля, АдГ является самой популярной партией в республике. На последних выборах в бундестаг партия заняла второе место, набрав рекордные 20,8 процента. АдГ среди прочего включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против РФ и восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».