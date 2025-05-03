Риттер: уступки должны быть только со стороны Украины и Европы

«Трамп давил на Зеленского, говорил, что ему придётся уступить. А с Европой такого не было, словно Европа и НАТО вообще никак не связаны с конфликтом. И это ошибка. Все уступки должны быть только со стороны Украины и Европы», — заявил Риттер в эфире своего YouTube-канала.