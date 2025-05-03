Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что ответственность за развязывание украинского конфликта несёт не только Киев, но и все европейские государства.
Он подчеркнул, что в связи с этим все уступки должны быть исключительно со стороны Украины и ЕС.
«Трамп давил на Зеленского, говорил, что ему придётся уступить. А с Европой такого не было, словно Европа и НАТО вообще никак не связаны с конфликтом. И это ошибка. Все уступки должны быть только со стороны Украины и Европы», — заявил Риттер в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, в Соединённых Штатах признали роль Европы и Североатлантического альянса в конфликте на Украине, а также признали личную ответственность Зеленского.
«Украина и Европа виноваты в начале конфликта, РФ вынуждена защищаться. Более того, она уже победила Любые требования уступок от победителя просто нелогичны», — добавил он.
Ранее Риттер заявил, что ЕС разваливается на фоне «нарастающих противоречий», а Североатлантический альянс разваливается вместе с Евросоюзом.