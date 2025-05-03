Испытания импортозамещенного МС-21, собранного в Иркутске, стартуют летом

Испытания пассажирского лайнера МС-21, собираемого в Иркутске, планируют завершить к середине лета 2026 года. Летом 2025-го в небо поднимется уже 13-й самолет, полностью созданный из российских деталей. Об этом сообщили в тг-канале "ПАО Объединенной.
авиастроительной компании".
— Открывается широкая возможность для начала сертификационной программы по самолету с полностью импортозамещенными системами, — рассказал Анатолий Гайданский, заместитель генерального директора, директор инженерного центра ПАО «Яковлев». — Сейчас у нас будет примерно 4−5 заводских доводочных полетов. Мы испытаем самолет в различных режимах и высотах. После мы планируем перелет на нашу летную станцию в город Жуковский. Там начнем уже на самолете летать сертификационные программы с летчиками.
В скором времени в небо поднимется еще одна машина, которая станет 13-й по счету. К слову, самолет будет полностью импортозамещенным. Особенностью является крыло отечественного производства, которое рассчитано под максимальную взлетную массу — 85 тонн. Сейчас машина находится на завершающей стадии сборки: идет отладка. В середине лета самолет должен подняться в небо. А к лету 2026-го планируют закончить программу сертификационных испытаний.