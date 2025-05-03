Испытания импортозамещенного МС-21, собранного в Иркутске, стартуют летом

— Открывается широкая возможность для начала сертификационной программы по самолету с полностью импортозамещенными системами, — рассказал Анатолий Гайданский, заместитель генерального директора, директор инженерного центра ПАО «Яковлев». — Сейчас у нас будет примерно 4−5 заводских доводочных полетов. Мы испытаем самолет в различных режимах и высотах. После мы планируем перелет на нашу летную станцию в город Жуковский. Там начнем уже на самолете летать сертификационные программы с летчиками.