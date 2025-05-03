На Южном Урале создали чугунную копию скульптуры «Алеша»

Оригинальный памятник — это монумент высотой 11,5 метра, который изображает советского солдата в военной форме и плащ-палатке, держащего опущенный автомат ППШ. Статуя, обращенная лицом на восток, символизирует благодарность болгарского народа советским воинам, освободившим страну от нацизма в 1944 году. Авторский коллектив под руководством скульптора Васила Радославова создал памятник, прообразом которого стал сержант Алексей Скурлатов. В 1944 году он участвовал в восстановлении связи между Софией и Пловдивом, а позже стал символом подвига солдат. Неофициальное название монумента — «Алеша» — закрепилось благодаря песне композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина, которая принесла памятнику мировую известность.